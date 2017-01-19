Після купання в ополонці на Львівщині помер чоловік
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні в селі Муроване, що неподалік Львова, на міському озері після пірнання в ополонку помер 60-ти річний чоловік. Про це повідомляє спільнота “Варта1”, передає УНН.
“Чоловік 60 років пірнув у воду, після чого вийшов на берег, і йому стало погано, коли приїхала „швидка“, медики констатували смерть”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні під час купання у джерелі святого Даниїла у Кропивницькому, представники Української православної церкви Московського патріархату увімкнули пісню на музику радянського маршу “Прощання слов’янки”.