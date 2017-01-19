После купания в проруби во Львовской области умер человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в селе Каменное, недалеко от Львова, на городском озере после ныряния в прорубь умер 60-летний мужчина. Об этом сообщает сообщество "Варта1", передает УНН.
"Мужчина 60 лет нырнул в воду, после чего вышел на берег, и ему стало плохо, когда приехала "скорая", медики констатировали смерть", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня во время купания в источнике святого Даниила в Кропивницком, представители Украинской православной церкви Московского патриархата включили песню на музыку советского марша "Прощание славянки".