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Після коронавірусу важко протікають всі серцеві захворювання - Тодуров

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Після того, як людина перехворіла на коронавірус, у неї важко протікають всі серцеві захворювання, наприклад, інфаркти. Про це повідомив в ефірі телеканалу "НАШ" професор, заслужений лікар України, генеральний директор ДУ "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України" Борис Тодуров, передає кореспондент УНН.

"Дуже багато ускладнень пов'язаних з тромбозами в легеневій артерії, в коронарних артеріях. Дуже важко стали протікати інфаркти у людей, які захворіли на коронавірус. Дуже важко протікають всі серцеві захворювання. З одного боку вони є фактором ризику для ускладнень з боку коронавіруса, а з іншого боку при цьому поєднанні нам не завжди вдається врятувати тих хворих, яких раніше ми легко рятували", - сказав Тодуров.

Нагадаємо, в Україні на 8:00 27 листопада зафіксовано вже 693 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше більш 16 тисяч, антирекорд для країни.

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