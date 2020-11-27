Після коронавірусу важко протікають всі серцеві захворювання - Тодуров

"Дуже багато ускладнень пов'язаних з тромбозами в легеневій артерії, в коронарних артеріях. Дуже важко стали протікати інфаркти у людей, які захворіли на коронавірус. Дуже важко протікають всі серцеві захворювання. З одного боку вони є фактором ризику для ускладнень з боку коронавіруса, а з іншого боку при цьому поєднанні нам не завжди вдається врятувати тих хворих, яких раніше ми легко рятували", - сказав Тодуров.

Нагадаємо, в Україні на 8:00 27 листопада зафіксовано вже 693 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - вперше більш 16 тисяч, антирекорд для країни.