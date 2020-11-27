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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 58797 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 102556 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 108160 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 122192 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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После коронавируса тяжело протекают все сердечные заболевания - Тодуров

После коронавируса тяжело протекают все сердечные заболевания - Тодуров

Киев  •  УНН

 • 14825 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. После того, как человек переболел коронавирусом, у него тяжело протекают все сердечные заболевания, например, инфаркты. Об этом сообщил в эфире телеканала "НАШ" профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"Очень много осложнений, связанных с тромбозами в легочной артерии, в коронарных артериях. Очень трудно стали протекать инфаркты у людей, заболевших коронавирусом. Очень тяжело протекают все сердечные заболевания. С одной стороны они являются фактором риска для осложнений со стороны коронавируса, а с другой стороны при этом сочетании нам не всегда удается спасти тех больных, которых раньше мы легко спасали", - сказал Тодуров.

Напомним, в Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.

Украинские Национальные Новости

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