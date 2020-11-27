После коронавируса тяжело протекают все сердечные заболевания - Тодуров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. После того, как человек переболел коронавирусом, у него тяжело протекают все сердечные заболевания, например, инфаркты. Об этом сообщил в эфире телеканала "НАШ" профессор, заслуженный врач Украины, генеральный директор ГУ "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины" Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.
"Очень много осложнений, связанных с тромбозами в легочной артерии, в коронарных артериях. Очень трудно стали протекать инфаркты у людей, заболевших коронавирусом. Очень тяжело протекают все сердечные заболевания. С одной стороны они являются фактором риска для осложнений со стороны коронавируса, а с другой стороны при этом сочетании нам не всегда удается спасти тех больных, которых раньше мы легко спасали", - сказал Тодуров.
Напомним, в Украине на 8:00 27 ноября зафиксировано уже 693 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - впервые более 16 тысяч, антирекорд для страны.