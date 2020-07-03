Після карантину птахофабрику "Епікур" перевірить екоінспекція

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. "Володимир-Волинську птахофабрику" перевірять на предмет дотримання природоохоронного законодавства, передає УНН з посиланням на дані Інспекційного порталу.

Це буде планова перевірка підприємства. Її проведе Державна екологічна інспекція.

Перевірка повинна була відбутися 4 травня, але через карантин її скасували.

Також повідомляється, що "Володимир-Волинська птахофабрика" має високий ступінь ризику в сфері екологічної безпеки.

Нагадаємо, в минулому році Володимир-Волинська птахофабрика потрапила в екологічний скандал - на її території були виявлені "криваві" ріки, а правоохоронці за даним фактом навіть порушували кримінальне провадження.

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