Після карантину птахофабрику "Епікур" перевірить екоінспекція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. "Володимир-Волинську птахофабрику" перевірять на предмет дотримання природоохоронного законодавства, передає УНН з посиланням на дані Інспекційного порталу.
Це буде планова перевірка підприємства. Її проведе Державна екологічна інспекція.
Перевірка повинна була відбутися 4 травня, але через карантин її скасували.
Також повідомляється, що "Володимир-Волинська птахофабрика" має високий ступінь ризику в сфері екологічної безпеки.
Нагадаємо, в минулому році Володимир-Волинська птахофабрика потрапила в екологічний скандал - на її території були виявлені "криваві" ріки, а правоохоронці за даним фактом навіть порушували кримінальне провадження.