После карантина птицефабрику "Эпикур" проверит экоинспекция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. "Владимир-Волинскую птицефабрику" проверят на предмет соблюдения природоохранного законодательства, передает УНН со ссылкой на данные Инспекционного портала.
Это будет плановая проверка предприятия. Ее проведет Государственная экологическая инспекция.
Проверка должна была состояться 4 мая, но из-за карантина ее отменили.
Также сообщается, что "Владимир-Волинская птицефабрика" имеет высокую степень риска в сфере экологической безопасности.
Напомним, в прошлом году Владимир-Волынская птицефабрика попала в экологический скандал - на ее территории были обнаружены "кровавые" реки, а правоохранители по данному факту даже возбуждали уголовное производство.