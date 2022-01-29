Після Джоковича: прем'єр Австралії попередив Каньє Веста про необхідність вакцинації перед туром
Київ • УНН
КИЄВ. 29 січня. УНН. Американський репер Каньє Вест повинен бути повністю вакцинований від COVID-19, якщо він хоче давати концерти в Австралії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, після того, як ЗМІ повідомили, що виконавець запланував тур по Австралії в березні, пише УНН з посиланням на The Guardian.
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“За правилами ви маєте бути повністю вакциновані. Вони застосовуються до всіх, у чому люди переконалися зовсім недавно. Не має значення, хто ви, це правила. Дотримуйтесь правил — можете приїздити. Не дотримуєтеся правил — не можете”, — сказав Моррісон.
Деталі
Зауваження Моррісона пішли за повідомленням у Sydney Morning Herald з посиланням на джерела, у якому йшлося про те, що Вест планував відіграти концерти на стадіонах в Австралії в березні.
Зазначається, що статус вакцинації Веста, кандидата у президенти США 2020 року, який набрав менше 60 000 голосів, невідомий. В інтерв’ю 2021 року в соціальних мережах він сказав, що отримав одну дозу вакцини, але в інтерв’ю 2020 року діловому журналу Forbes назвав вакцинацію “міткою звіра”.
Австралія, одна з країн, які найбільш активно вакцинуються проти COVID-19, минулого місяця боролася з хвилею захворюваності, викликаною варіантом Omicron, що швидко розповсюджується, при цьому було зареєстровано близько 2 мільйонів випадків. До цього в країні було лише 400 тисяч випадків - з моменту початку пандемії майже два роки тому.
Доповнення
Перша ракетка світу Новак Джокович був затриманий 5 січня в аеропорту Мельбурна. Наступного дня австралійська влада анулювала візу сербському тенісистові, який прилетів в країну і планував взяти участь у чемпіонаті Australian Open.
За словами міністра охорони здоров'я Австралії Грега Ганта, причиною скасування візи стало те, що спортсмен не надав доказів законного медичного звільнення від вакцинації проти COVID-19.
10 січня Джокович виграв апеляцію про депортацію з Австралії.
Пізніше стало відомо, що тенісиста підозрюють у наданні неправдивих відомостей у декларації щодо в'їзду до Австралії.
16 січня сербський тенісист позбувся в суді можливості залишитися в Австралії, після чого він був депортований.