Після Джоковича: прем'єр Австралії попередив Каньє Веста про необхідність вакцинації перед туром

КИЄВ. 29 січня. УНН. Американський репер Каньє Вест повинен бути повністю вакцинований від COVID-19, якщо він хоче давати концерти в Австралії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, після того, як ЗМІ повідомили, що виконавець запланував тур по Австралії в березні, пише УНН з посиланням на The Guardian.