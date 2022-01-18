Самый смертоносный день пандемии в Австралии: умерло рекордное количество людей

КИЕВ. 18 января. УНН. Во вторник Австралия сообщила о рекордно высоком уровене смертности от COVID-19, а ее второй по величине штат объявил чрезвычайную ситуацию в больницах, чтобы справиться с растущим числом госпитализаций и нехваткой персонала из-за коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.