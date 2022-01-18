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Самый смертоносный день пандемии в Австралии: умерло рекордное количество людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. Во вторник Австралия сообщила о рекордно высоком уровене смертности от COVID-19, а ее второй по величине штат объявил чрезвычайную ситуацию в больницах, чтобы справиться с растущим числом госпитализаций и нехваткой персонала из-за коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

74 случая смерти произошли в трех самых густонаселенных штатах. Новый Южный Уэльс сообщил о 36, Виктория сообщила о 22 и Квинсленд о 16. Предыдущий дневной рекорд составлял 59 смертей, связанных с коронавирусом, 4 сентября 2020 года.

Федеральный министр здравоохранения Грег Хант заявил, что есть признаки того, что уровень заболеваемости в Новом Южном Уэльсе достигает пика, а Виктория приближается к плато.

Правительство Нового Южного Уэльса исключило возвращение к изоляции, чтобы противостоять Omicron. В октябре в Сиднее закончился 108-дневный карантин, потому что население самого густонаселенного города Австралии в основном было вакцинировано.

Еще один карантин будет иметь "существенные последствия для мужчин и женщин по всему штату с точки зрения возможности обеспечения еды на стол для своей семьи", - заявил премьер-министр штата Доминик Перротет в интервью Australian Broadcasting Corp

Штат Виктория объявил чрезвычайную ситуацию в больницах в столице штата Мельбурне и нескольких региональных больницах с полудня среды из-за нехватки персонала и резкого увеличения количества госпитализаций. Около 5000 работников отсутствуют из-за инфицирования или близких контактов с инфицированными.

"Мы достигли точки в нашей системе здравоохранения, когда она сталкивается с острой нехваткой рабочей силы. Наряду с огромным количеством пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, наряду с чрезвычайной рабочей силой, которая совершенно истощена", - сказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Джеймс Мерлине.

Объявление чрезвычайной ситуации означает, что некоторых работников больницы могут отозвать из отпуска, а предоставление других услуг будет отложено. Физиотерапевтам и студентам-медикам будет предложено взять на себя обязанности медсестер.

Это первый раз, когда экстренная помощь была активирована в нескольких больницах по всему штату.

Добавим

Более 2700 человек умерли от COVID-19 в Австралии, население которой составляет 26 миллионов человек.

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