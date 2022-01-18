Найсмертоносніший день пандемії в Австралії: померла рекордна кількість людей

КИЇВ. 18 січня. УНН. У вівторок Австралія повідомила про рекордно високий рівень смертності від COVID-19, а її другий за величиною штат оголосив надзвичайну ситуацію в лікарнях, щоб впоратися зі зростаючим числом госпіталізацій та нестачею персоналу через коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на АР.