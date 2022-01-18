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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Найсмертоносніший день пандемії в Австралії: померла рекордна кількість людей

Найсмертоносніший день пандемії в Австралії: померла рекордна кількість людей

Київ • УНН

 • 22394 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У вівторок Австралія повідомила про рекордно високий рівень смертності від COVID-19, а її другий за величиною штат оголосив надзвичайну ситуацію в лікарнях, щоб впоратися зі зростаючим числом госпіталізацій та нестачею персоналу через коронавірус. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

74 випадки смерті сталися у трьох найбільш густонаселених штатах. Новий Південний Уельс повідомив про 36, Вікторія повідомила про 22 та Квінсленд про 16. Попередній щоденний рекорд становив 59 смертей, пов'язаних із коронавірусом, 4 вересня 2020 року.

Федеральний міністр охорони здоров'я Грег Хант заявив, що є ознаки того, що рівень захворюваності в Новому Південному Уельсі досягає піку, а Вікторія наближається до плато.

Уряд Нового Південного Уельсу виключив повернення до ізоляції, щоб протистояти Omicron. У жовтні в Сіднеї закінчився 108-денний карантин, тому що населення густонаселеного міста Австралії в основному було вакциновано.

Ще один карантин матиме "істотні наслідки для чоловіків та жінок по всьому штату з точки зору можливості забезпечення їжу на столі для своєї сім'ї", – заявив прем'єр-міністр штату Домінік Перротет в інтерв'ю Australian Broadcasting Corp.

Штат Вікторія оголосив надзвичайну ситуацію в лікарнях у столиці штату Мельбурні та кількох регіональних лікарнях з полудня середи через брак персоналу та різке збільшення кількості госпіталізацій. Близько 5000 працівників відсутні через інфікування або близькі контакти з інфікованими.

"Ми досягли точки в нашій системі охорони здоров'я, коли вона стикається з гострою нестачею робочої сили... поряд з величезною кількістю пацієнтів з COVID-19, яким потрібна госпіталізація, поряд з надзвичайною робочою силою, яка абсолютно виснажена", - сказав виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Джеймс Мерліне.

Оголошення надзвичайної ситуації означає, що деяких працівників лікарні можуть відкликати з відпустки, а надання інших послуг буде відкладено. Фізіотерапевтам та студентам-медикам буде запропоновано взяти на себе обов'язки медсестер.

Це вперше, коли екстрена допомога була активована у кількох лікарнях по всьому штату.

Додамо

Понад 2700 людей померло від COVID-19 в Австралії, населення якої становить 26 мільйонів людей.

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