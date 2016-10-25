Після аварійної посадки літака у Ванкувері госпіталізували 25 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Літак A380 авіакомпанії British Airways, який виконував рейс BA286 з Сан-Франциско до Лондона, здійснив аварійну посадку в канадському Ванкувері в понеділок пізно ввечері, передає УНН з посиланням на CBC News.
За даними чиновника у сфері охорони здоров'я, 25 пасажирів і членів екіпажу були доставлені в лікарню після вдихання диму в кілька лікарень в районі Ванкувера.
Згодом 20 людей, які були членами екіпажу, виписали. Про стан інших п'ятьох не повідомлялося.
Рейсом BA286 летіли близько 400 пасажирів.