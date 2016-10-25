После аварийной посадки самолета в Ванкувере госпитализировали 25 пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Самолет A380 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс BA286 из Сан-Франциско в Лондон, совершил аварийную посадку в канадском Ванкувере в понедельник поздно вечером, передает УНН со ссылкой на CBC News.
По данным чиновника в сфере здравоохранения, 25 пассажиров и членов экипажа после вдыхания дыма были доставлены в несколько больниц в районе Ванкувера.
Впоследствии 20 человек, которые были членами экипажа, выписали. О состоянии остальных пятерых не сообщалось.
Рейсом BA286 летели около 400 пассажиров.