После аварийной посадки самолета в Ванкувере госпитализировали 25 пассажиров

По данным чиновника в сфере здравоохранения, 25 пассажиров и членов экипажа после вдыхания дыма были доставлены в несколько больниц в районе Ванкувера.

Впоследствии 20 человек, которые были членами экипажа, выписали. О состоянии остальных пятерых не сообщалось.

Рейсом BA286 летели около 400 пассажиров.