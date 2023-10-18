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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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Після атаки на лікарню в секторі Гази на Близькому Сході відбулися масові протести

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Близькому Сході тисячі людей вийшли на протест через атаку на лікарню Аль-Ахлі в секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Після атаки на лікарню в секторі Гази на Близькому Сході відбулися масові протести

Деталі

Стихійні акції протесту відбувалися у Йорданії, Туреччині, Сирії, столиці Марокко і столиці Тунісу, а також в Ємені.

У Йорданії палестинським силам безпеки довелося застосовувати сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння і скандували проти президента Палестини Махмуда Аббаса, пише Reuters.

На Західному березі річки Йордан, куди Аббас повертався після скасування запланованої зустрічі в Йорданії з президентом США Джо Байденом, сотні демонстрантів пройшли маршем на центральній площі Рамалли Манара, дехто скандував на підтримку лідерів бойовиків ХАМАС.

За словами очевидців, зіткнення з палестинськими силами безпеки також сталися в містах Наблус, Тубас і Дженін на Західному березі річки Йордан.

Протестувальники також прийшли до Генерального консульства Ізраїлю у Стамбулі й посольства Ізраїлю в Анкарі.

Мітингувальники тримали в руках палестинські прапори і викрикували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці.
Протестувальники в Бейруті вивісили прапори Палестини й ХАМАС на стовпі в саду посольства США.

Додамо

Ізраїль заперечує причетність до удару по лікарні та звинувачує у ньому угруповання "Ісламський джихад". Натомість арабські країни висунули звинувачення у нападі на лікарні Ізраїль.

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