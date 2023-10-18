После атаки на больницу в секторе Газа на Ближнем Востоке произошли массовые протесты

Детали

Стихийные акции протеста происходили в Иордании, Турции, Сирии, столице Марокко и столице Туниса, а также в Йемене.

В Иордании палестинским силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, которые бросали камни и скандировали против президента Палестины Махмуда Аббаса, пишет Reuters.

На Западном берегу реки Иордан, куда Аббас возвращался после отмены запланированной встречи в Иордании с президентом США Джо Байденом, сотни демонстрантов прошли маршем на центральной площади Рамаллы Манара, некоторые скандировали в поддержку лидеров боевиков ХАМАС.

По словам очевидцев, столкновения с палестинскими силами безопасности также произошли в городах Наблус, Тубас и Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Протестующие также пришли к Генеральному консульству Израиля в Стамбуле и посольству Израиля в Анкаре.

Митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги с обвинениями Израиля в атаке.

Протестующие в Бейруте вывесили флаги Палестины и ХАМАС на столбе в саду посольства США.

Добавим

Израиль отрицает причастность к удару по больнице и обвиняет в нем группировку "Исламский джихад". Зато арабские страны выдвинули обвинения в нападении на больницы Израилю.