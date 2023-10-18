После атаки на больницу в секторе Газа на Ближнем Востоке произошли массовые протесты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 16078 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 31067 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 40784 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 132514 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 73807 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 88522 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 253414 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78050 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 127487 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168614 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
46%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 112426 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 177462 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 89566 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 43194 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 23355 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 132526 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 177718 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 253424 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 289404 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 339974 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 6570 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 23571 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 43402 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 89760 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 62437 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

После атаки на больницу в секторе Газа на Ближнем Востоке произошли массовые протесты

Киев • УНН

 • 347881 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. На Ближнем Востоке тысячи людей вышли на протест из-за атаки на больницу Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

После атаки на больницу в секторе Газа на Ближнем Востоке произошли массовые протесты

Детали

Стихийные акции протеста происходили в Иордании, Турции, Сирии, столице Марокко и столице Туниса, а также в Йемене.

В Иордании палестинским силам безопасности пришлось применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, которые бросали камни и скандировали против президента Палестины Махмуда Аббаса, пишет Reuters.

На Западном берегу реки Иордан, куда Аббас возвращался после отмены запланированной встречи в Иордании с президентом США Джо Байденом, сотни демонстрантов прошли маршем на центральной площади Рамаллы Манара, некоторые скандировали в поддержку лидеров боевиков ХАМАС.

По словам очевидцев, столкновения с палестинскими силами безопасности также произошли в городах Наблус, Тубас и Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Протестующие также пришли к Генеральному консульству Израиля в Стамбуле и посольству Израиля в Анкаре.

Митингующие держали в руках палестинские флаги и выкрикивали лозунги с обвинениями Израиля в атаке.
Протестующие в Бейруте вывесили флаги Палестины и ХАМАС на столбе в саду посольства США.

Добавим

Израиль отрицает причастность к удару по больнице и обвиняет в нем группировку "Исламский джихад". Зато арабские страны выдвинули обвинения в нападении на больницы Израилю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.63
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50