Після анексії Криму на материкову Україну переїхало 217 співробітників СБУ

“Повідомляємо, що на 01.03.2014 в підрозділах, органах, закладах та установах Служби безпеки України, які дислокувалися на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, приходили військову службу 1619 військовослужбовців. Після окупації Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь на материкову частину України прибуло 217 військовослужбовців, в тому числі офіцерів — 210, військовослужбовців за контрактом осіб сержантського і старшинського складу — 7”, - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, після анексії Росією Криму на материкову частину України переїхали 3991 з 13468 українських військовослужбовців, що становить приблизно 30%.