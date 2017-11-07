После аннексии Крыма на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

"Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, учреждениях и учреждениях Службы безопасности Украины, дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих. После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров - 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава - 7 ", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, после аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехали 3991 с 13468 украинских военнослужащих, что составляет примерно 30%.