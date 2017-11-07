После аннексии Крыма на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 51825 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 119341 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106857 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105722 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 96407 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104495 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102278 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143842 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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После аннексии Крыма на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

После аннексии Крыма на материковую Украину переехало 217 сотрудников СБУ

Киев  •  УНН

 • 8363 просмотра

КИЕВ. 7 листопдаа. УНН. После аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехало 217 из 1619 сотрудников Службы безопасности Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос, копию которого приводит Крим.Реалии, передает УНН.

"Сообщаем, что на 01.03.2014 в подразделениях, органах, учреждениях и учреждениях Службы безопасности Украины, дислоцировались на территории Автономной Республики Крым и Севастополь, приходили военную службу 1619 военнослужащих. После оккупации Россией Автономной Республики Крым и г.Севастополь на материковую часть Украины прибыло 217 военнослужащих, в том числе офицеров - 210, военнослужащих по контракту лиц сержантского и старшинского состава - 7 ", - говорится в документе.

Как сообщал УНН, после аннексии Россией Крыма на материковую часть Украины переехали 3991 с 13468 украинских военнослужащих, что составляет примерно 30%.

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