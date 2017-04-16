Після акцій протесту затримано 30 осіб у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Венесуелі в місті Лос-Текес затримано 30 осіб за безлади під час акцій протесту, передає УНН з посиланням на El Nacional.
За словами глави муніципалітету Гуайкапуро, затримані займалися вандалізмом, а також перешкоджали руху і перекривали вулиці столиці штату Міранда.
Учасники заворушень в Лос-Текес також розграбували декілька магазинів і неодноразово вступали в сутички з поліцією.
Раніше повідомлялося, що в ході протестів загинули п’ятеро людей у Венесуелі.
Нагадаємо, демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років.
Як повідомляв УНН, при розгоні протестів проти президента Венесуели Н.Мадуро постраждали 200 людей.