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Після акцій протесту затримано 30 осіб у Венесуелі

Після акцій протесту затримано 30 осіб у Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Венесуелі в місті Лос-Текес затримано 30 осіб за безлади під час акцій протесту, передає УНН з посиланням на El Nacional.

За словами глави муніципалітету Гуайкапуро, затримані займалися вандалізмом, а також перешкоджали руху і перекривали вулиці столиці штату Міранда.

Учасники заворушень в Лос-Текес також розграбували декілька магазинів і неодноразово вступали в сутички з поліцією.

Раніше повідомлялося, що в ході протестів загинули п’ятеро людей у Венесуелі.

Нагадаємо, демонстрації проти влади у Венесуелі тривають з початку квітня. Протистояння між владою та опозицією у країні посилилось після того, як влада заборонила лідеру опозиції Енріке Капрілесу обіймати державні посади протягом 15 років.

Як повідомляв УНН, при розгоні протестів проти президента Венесуели Н.Мадуро постраждали 200 людей.

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