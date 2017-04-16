После акций протеста задержаны 30 человек в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Венесуэле в Лос-Текес задержаны 30 человек за беспорядки во время акций протеста, передает УНН со ссылкой на El Nacional.
По словам главы муниципалитета Гуайкапуро, задержанные занимались вандализмом, а также препятствовали движению и перекрывали улицы столицы штата Миранда.
Участники беспорядков в Лос-Текес также разграбили несколько магазинов и неоднократно вступали в столкновения с полицией.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов погибли пять человек в Венесуэле.
Напомним, демонстрации против власти в Венесуэле продолжаются с начала апреля. Противостояние между властью и оппозицией в стране усилилось после того, как власти запретили лидеру оппозиции Энрике Каприлес занимать государственные должности в течение 15 лет.
Как сообщал УНН, при разгоне протестов против президента Венесуэлы Н.Мадуро пострадали 200 человек.