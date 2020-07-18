Пішов з життя трикратний чемпіон України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Ексбігмен збірної України з баскетболу Андрій Ботічев пішов з життя у віці 45 років, повідомляє УНН з посиланням на видання "Планета Баскетбол".
Про причини смерті 45-річного ексгравця не повідомляється.
Ботічев виступав за донецький "Шахтар", "Автодор", "Азовмаш" і "Донецьк", а також захищав кольори збірної України. У складі маріупольців він зібрав солідну колекцію досягнень, серед яких виділяються 4 титули чемпіона України, перемога в Північній конференції Кубка Європи ФІБА і вихід у фінал Єврокубка ФІБА.
Примітно, що після закінчення ігрової кар'єри Ботічев залишився в баскетболі в якості судді і тренера.
Нагадаємо, у 2018 році помер легендарний український баскетболіст Григорій Хижняк.