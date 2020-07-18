Пішов з життя трикратний чемпіон України з баскетболу

Про причини смерті 45-річного ексгравця не повідомляється.

Ботічев виступав за донецький "Шахтар", "Автодор", "Азовмаш" і "Донецьк", а також захищав кольори збірної України. У складі маріупольців він зібрав солідну колекцію досягнень, серед яких виділяються 4 титули чемпіона України, перемога в Північній конференції Кубка Європи ФІБА і вихід у фінал Єврокубка ФІБА.

Примітно, що після закінчення ігрової кар'єри Ботічев залишився в баскетболі в якості судді і тренера.

Нагадаємо, у 2018 році помер легендарний український баскетболіст Григорій Хижняк.