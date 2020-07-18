Ушел из жизни трехкратный чемпион Украины по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Экс-бигмен сборной Украины по баскетболу Андрей Ботичев ушел из жизни в возрасте 45 лет, сообщает УНН со ссылкой на издание "Планета Баскетбол".
О причинах смерти 45-летнего экс-игрока не сообщается.
Ботичев выступал за донецкий "Шахтер", "Автодор", "Азовмаш" и "Донецк", а также защищал цвета сборной Украины. В составе мариупольцев он собрал солидную коллекцию достижений, среди которых выделяются 4 титула чемпиона Украины, победа в Северной конференции Кубка Европы ФИБА и выход в финал Еврокубка ФИБА.
Примечательно, что по окончании игровой карьеры Ботичев остался в баскетболе в качестве судьи и тренера.
Напомним, в 2018 году умер легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк.