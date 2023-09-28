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Писала статті антиукраїнської спрямованості: редактору групи забороненої соцмережі повідомлено про підозру

Писала статті антиукраїнської спрямованості: редактору групи забороненої соцмережі повідомлено про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Прокурори повідомили про підозру жительці Миколаєва, яка має проросійські погляди і яка писала та розміщувала статті антиукраїнської спрямованості. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, працівниця одного із закладів освіти міста Миколаєва вступила у контакт з представником держави-агресора.

Маючи проросійські погляди, вона прийняла пропозицію стати одним із редакторів групи у забороненій соціальній мережі.
На виконання завдань куратора жінка писала статті антиукраїнської спрямованості. У них принижувала українську державність та народ, закликала до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України.

Також виправдовувала правомірність дій держави-агресора та тимчасову окупацію частини території України, вихваляючи «велич» рф, яка історично має право на південні землі України, у тому числі місто Миколаїв.

Матеріали вона поширювала у групі серед невизначного кола осіб, за що отримувала грошові виплати.

Жінці інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування тимчасової окупації частини території України (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2КК України).

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

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