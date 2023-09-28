Писала статьи антиукраинской направленности: редактору группы запрещенной соцсети сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Прокуроры сообщили о подозрении жительнице Николаева, которая имеет пророссийские взгляды и которая писала и размещала статьи антиукраинской направленности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, работница одного из учебных заведений города Николаева вступила в контакт с представителем государства-агрессора.
Имея пророссийские взгляды, она приняла предложение стать одним из редакторов группы в запрещенной социальной сети.
Для исполнение заданий куратора женщина писала статьи антиукраинской направленности. В них унижала украинскую государственность и народ, призывала к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.
Также оправдывала правомерность действий государства-агрессора и временную оккупацию части территории Украины, восхваляя «величие» РФ, которая исторически имеет право на южные земли Украины, в том числе город Николаев.
Материалы она распространяла в группе среди неопределенного круга лиц, за что получала денежные выплаты.
Женщине инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и распространение материалов, в которых содержится оправдание временной оккупации части территории Украины (ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 436-2КК Украины).
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
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