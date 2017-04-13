Піротехніки вилучили понад 26 тис. боєприпасів у районі Балаклії

“Піротехніками ДСНС вже вилучено понад 26 тис. боєприпасів, що передані Міністерству оборони України. Загалом, в 10-кілометрову зону ураження потрапили 31,5 тис. га, із них тільки 468 га – територія арсеналу, яку розміновують сапери Міноборони. Основний обсяг розмінування має завершитися до Великодня. В період святкових днів у м. Балаклія чергуватиме один піротехнічний підрозділ, після Великодня – три підрозділи, що виконуватимуть заявки місцевих мешканців”, - заявив голова ДСНС Микола Чечоткін.

В подальшому ДСНС, відповідно до своїх повноважень, здійснюватиме постійний моніторинг за станом очищеної території та оперативне реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та супровід у 2017 році сільськогосподарських робіт у цій зоні.

Також спільно із місцевими органами влади здійснюватиметься інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення (особливо з дітьми шкільного віку) щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН 13 квітня, від пожежі в Балаклії Україна втратила боєприпасів на 1 млрд доларів.

Раніше зону забруднення у Балаклії зменшено до 100 метрів.