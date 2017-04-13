Пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58085 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106522 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163884 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120311 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113821 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105128 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107278 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103742 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156008 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи

Пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи

Киев  •  УНН

 • 9173 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже изъяли более 26 тыс. боеприпасов на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов. Основной этап разминирования завершится к Пасхе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Пиротехниками ДСНС уже изъято более 26 тыс. боеприпасов, переданных Министерству обороны Украины. Всего в 10-километровую зону поражения попали 31,5 тыс. га, из них только 468 га - территория арсенала, которую разминируют саперы Минобороны. Основной объем разминирования должен завершиться к Пасхе. В период праздничных дней в г. Балаклея будет дежурить один пиротехнический подразделение, после Пасхи - три подразделения, которые будут выполнять заявки местных жителей", - заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.

В дальнейшем ГСЧС, согласно своим полномочиям, будет осуществлять постоянный мониторинг состояния очищенной территории и оперативно реагировать в случае обнаружения взрывоопасных предметов, сопровождая в 2017 году сельскохозяйственные работ в этой зоне.

Также совместно с местными органами власти будет осуществляться информационно-разъяснительная работа среди населения (особенно с детьми школьного возраста) о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН 13 апреля, от пожара в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов.

Ранее зону загрязнения в Балаклее уменьшено до 100 метров.

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