Пиротехники изъяли более 26 тыс. боеприпасов в районе Балаклеи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уже изъяли более 26 тыс. боеприпасов на территории г.Балаклея и близлежащих населенных пунктов. Основной этап разминирования завершится к Пасхе. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Пиротехниками ДСНС уже изъято более 26 тыс. боеприпасов, переданных Министерству обороны Украины. Всего в 10-километровую зону поражения попали 31,5 тыс. га, из них только 468 га - территория арсенала, которую разминируют саперы Минобороны. Основной объем разминирования должен завершиться к Пасхе. В период праздничных дней в г. Балаклея будет дежурить один пиротехнический подразделение, после Пасхи - три подразделения, которые будут выполнять заявки местных жителей", - заявил председатель ГСЧС Николай Чечеткин.
В дальнейшем ГСЧС, согласно своим полномочиям, будет осуществлять постоянный мониторинг состояния очищенной территории и оперативно реагировать в случае обнаружения взрывоопасных предметов, сопровождая в 2017 году сельскохозяйственные работ в этой зоне.
Также совместно с местными органами власти будет осуществляться информационно-разъяснительная работа среди населения (особенно с детьми школьного возраста) о правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН 13 апреля, от пожара в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на 1 млрд долларов.