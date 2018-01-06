Піромана, на рахунку якого 27 пожеж, затримали на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 6 січня. УНН. 18-річний мешканець Краматорська підпалював будинки та під'їзди, а потім спостерігав, як пожежники борються із полум'ям. Тепер на порушника чекає кримінальна відповідальність, передає УНН із посиланням на прес-службу Краматорського відділу поліції.
“Співробітники Краматорського відділу поліції спіймали правопорушника, що був причетний до серії підпалів у приватних домівках, на горищах та сходах багатоповерхівок.
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Пожежі влаштовував 18-річний місцевий мешканець, зазвичай робив це з 13 до 21 години. Потрапляючи до під’їздів, він розпалював вогнище на сходовому майданчику, горищі чи в підвалі. Як він пізніше зізнався, головною метою було спостерігання за пожежею. Якщо полум’я згасало, то він повертався й повторював спробу підпалу”, — повідомляють у прес-службі Краматорського відділу поліції.
Зловмисник завжди знаходився поблизу пожежі й уважно спостерігав за діями випадкових свідків та співробітників ДСНС, що прибували на виклик.
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Діючи майже щодня, хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів — тільки дивом при цьому ніхто не постраждав.
Зловмиснику загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.