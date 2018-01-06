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Пиромана, на счету которого 27 пожаров, задержали в Донецкой области

Киев • УНН

 • 11598 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 6 января. УНН. 18-летний житель Краматорска поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем. Теперь нарушителя ждет уголовная ответственность, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Краматорского отдела полиции.

Пиромана, на счету которого 27 пожаров, задержали в Донецкой области

"Сотрудники Краматорского отдела полиции поймали правонарушителя, который был причастен к серии поджогов в частных домах, на чердаках и лестнице многоэтажек.

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Пожары устраивал 18-летний местный житель, который обычно делал это с 13 до 21 часа. Попадая в подъезды, он разжигал костер на лестничной площадке, чердаке или в подвале. Как он позже признался, главной целью было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога", - сообщают в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

Злоумышленник всегда находился вблизи пожара и внимательно наблюдал за действиями случайных свидетелей и сотрудников ГСЧС, прибывающих на вызов.

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Действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов - только чудом при этом никто не пострадал.

Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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