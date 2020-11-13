Піратство на Кіровоградщині: чоловік завдав телеканалам понад 7 млн грн збитків

​​”Кіберполіція викрила жителя Кіровоградщини, який завдав понад 7 мільйонів гривень збитків українським телеканалам. Фігурант створив веб-ресурс, де на платній основі надавав доступ до перегляду телеканалів без згоди правовласників. Глядацька аудиторія ресурсу становила понад мільйон користувачів на місяць”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за порушення авторських прав чоловіку загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, кіберполіція припинила діяльність 41-го вебресурсу, де надавався доступ до перегляду кінотворів без згоди правовласників.