В Україні викрито діяльність 41 піратського сайту - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Кіберполіція припинила діяльність 41-го вебресурсу, де надавався доступ до перегляду кінотворів без згоди правовласників. Загальна сума збитків, завданих правовласникам, сягає 25 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Так, співробітники кіберполіції провели комплекс оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою "Пірати", спрямованих на виявлення та протидію кримінальним правопорушенням, пов’язаним із порушеннями авторських прав. Загалом під час операції "Пірати" проведено понад 60 санкціонованих обшуків майже в усіх регіонах України.
"Зокрема припинено діяльність 41-го вебресурсу, де надавався доступ до перегляду кінотворів без згоди правовласників. Загальна кількість відвідувачів онлайн-кінотеатрів сягає 10 мільйонів користувачів на день. Прибуток зловмисники отримували за розміщення реклами на вказаних ресурсах. Загальна сума збитків, завданих правовласникам, сягає 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що у Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській та Сумській областях викрито осіб, які незаконно здійснювали ретрансляцію національних телеканалів. Крім цього, припинено діяльність компанії, яка здійснювала фінансування піратства, шляхом розповсюдження тізерної реклами.
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Також під час оперативних заходів вилучено понад 60 тонн фальсифікованої продукції, що розповсюджувалась у мережі Інтернет.
"Так, на Хмельниччині припинено протиправну діяльність фігурантів, які підробляли світові бренди спортивних товарів. Контрафактну продукцію вони рекламували та продавали на 13 вебресурсах. Завдано збитків на 1,5 мільйона гривень", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, незаконне використання товарних знаків виявили працівники кіберполіції Львівської області. Правопорушники виготовляли та продавали в Інтернеті підроблені продукти харчування, які видавали за відомі торгівельні марки. Під час обшуків вилучено контрафактну каву, спеції, соуси, дріжджі та солодощі.
"Встановлено 60 громадян, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності та піратства. Чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав), ч. 1 ст. 229 (Незаконне використання знаку для товарів і послуг) Кримінального кодексу України. Також відносно діяльності одного з фігурантів завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 34-річного чоловіка, який створив та організував роботу незаконного онлайн-кінотеатру.