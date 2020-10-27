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В Украине пресечена деятельность 41 пиратского сайта - МВД

В Украине пресечена деятельность 41 пиратского сайта - МВД

Киев  •  УНН

 • 13348 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Киберполиция прекратила деятельность 41-го веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кинопроизведений без согласия правообладателей. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, сотрудники киберполиции провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Пираты", направленных на выявление и противодействие уголовным правонарушением, связанным с нарушениями авторских прав. Всего в ходе операции "Пираты" проведено более 60 санкционированных обысков почти во всех регионах Украины.

"В частности прекращена деятельность 41-го веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кинопроизведений без согласия правообладателей. Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигает 10 миллионов пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы на указанных ресурсах. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачены лица, которые незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов. Кроме этого, прекращена деятельность компании, которая осуществляла финансирование пиратства, путем распространения тизерной рекламы.

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Также во время оперативных мероприятий изъято более 60 тонн фальсифицированной продукции, которая распространялась в сети Интернет.

"Так, в Хмельницкой области прекращена противоправная деятельность фигурантов, которые подделывали мировые бренды спортивных товаров. Контрафактную продукцию они рекламировали и продавали на 13 веб-ресурсах. Нанесен ущерб на 1,5 миллиона гривен", - отмечается в сообщении.

Кроме того, незаконное использование товарных знаков обнаружили сотрудники киберполиции Львовской области. Правонарушители изготавливали и продавали в Интернете поддельные продукты питания, которые выдавали за известные торговые марки. Во время обысков изъяты контрафактный кофе, специи, соусы, дрожжи и сладости.

"Установлено 60 граждан, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и пиратства. Четырем лицам сообщено о подозрении по ч. 1, ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав), ч. 1 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг) Уголовного кодекса Украины. Также относительно деятельности одного из фигурантов завершено досудебное расследование. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить 34-летнего мужчину, который создал и организовал работу незаконного онлайн-кинотеатра.

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