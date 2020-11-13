Пиратство в Кировоградской области: мужчина нанес телеканалам более 7 млн грн убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кировоградской области задержали мужчину, который на платной основе предоставлял доступ к просмотру телеканалов без согласия правообладателей, чем нанес телеканалам более 7 млн грн убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Киберполиция разоблачила жителя Кировоградской области, который нанес более 7 млн гривен убытков украинским телеканалам. Фигурант создал веб-ресурс, где на платной основе предоставлял доступ к просмотру телеканалов без согласия правообладателей. Зрительская аудитория ресурса составила более миллиона пользователей в месяц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нарушение авторских прав мужчине грозит до шести лет заключения.
Напомним, киберполиция прекратила деятельность 41-го веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кинопроизведений без согласия правообладателей.