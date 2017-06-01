"Піратів Карибського моря" за перший вікенд подивилися більше півмільйона українських глядачів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Фільм “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” Гоакіма Роннінґа та Еспена Сандберґа за перші чотири дні подивилися більше півмільйона українських глядачів. Про це повідомляє Національна спілка кінематографістів України, передає УНН.
“З 25 по 28 травня фільм подивилися 522 тисячі 312 глядачів, а його касові збори склали 42 мільйони 635 тисяч 300 гривень. Обидва показники є рекордними. Середня ціна квитка на фільм становила 82 гривні”, — сказано у повідомленні.
Ще 948 глядачів подивилися фільм на допрем’єрних показах, які розпочалися від 23 травня за середньої ціни квитка 191 гривня. Це принесло додатково 181 тисячу 57 гривень.
Зазначається, що “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” є першою стрічкою, що вийшла в український кінопрокат на понад 400 екранах. Протягом першого вікенду фільм демонстрували на 427 екранах.
Очікується, що за підсумками другого вікенду чи другого тижня прокату фільм в українських кінотеатрах переглянуть понад мільйон глядачів.
Як повідомляв УНН, компанія Studio Canal на своєму каналі YouTube опублікувала трейлер фільму "Пригоди Паддінгтона 2".