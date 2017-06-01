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"Пиратов Карибского моря" за первый уикенд посмотрели более полумиллиона украинских зрителей

Киев • УНН

 • 11987 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Фильм "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" Гоакима Роннинга и Эспена Сандберга за первые четыре дня посмотрели более полумиллиона украинских зрителей. Об этом сообщает Национальный союз кинематографистов Украины, передает УНН.

"Пиратов Карибского моря" за первый уикенд посмотрели более полумиллиона украинских зрителей

"С 25 по 28 мая фильм посмотрели 522 тысячи 312 зрителей, а его кассовые сборы составили 42 миллиона 635 тысяч 300 гривен. Оба показателя являются рекордными. Средняя цена билета на фильм составляла 82 гривны", - говорится в сообщении.

Еще 948 зрителей посмотрели фильм на допремьерных показах, которые начались от 23 мая при средней цене билета 191 гривна. Это принесло дополнительно 181 тысячу 57 гривен.

Отмечается, что "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" является первой лентой, вышедшей в украинский кинопрокат на более чем 400 экранах. В течение первого уикенда фильм демонстрировали на 427 экранах.

Ожидается, что по итогам второго уикенда или второй недели проката фильм в украинских кинотеатрах пересмотрят более миллиона зрителей.

Как сообщал УНН, компания Studio Canal на своем канале YouTube опубликовала трейлер фильма "Приключения Паддингтона 2".

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