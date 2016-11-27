Пілоти Lufthansa повернулися до роботи

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 81943 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 97530 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 97553 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 101670 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 110810 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 165204 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74445 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 160890 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111366 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69867 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 13759 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 16975 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 14504 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 13164 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 19615 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 3940 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 81945 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 165205 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 184774 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 160891 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 100759 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 102895 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47149 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50273 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 64736 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Пілоти Lufthansa повернулися до роботи

Київ • УНН

 • 8234 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Пілоти авіакомпанії Lufthansa вперше з 23 листопада вийшли на роботу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Пілоти Lufthansa повернулися до роботи

Відзначається, що компанія скасувала тільки 35 рейсів із запланованих на 27 листопада.

У компанії підкреслили, що розраховують на повернення до нормального режиму роботи 28 листопада, так як в Vereinigung Cockpit не повідомляли про ще один день страйку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через страйк пілотів Lufthansa у суботу скасують майже 140 рейсів

Нагадаємо, що профспілка вимагає підвищити оплату праці 5400 пілотів загалом на 22% упродовж п’яти років, рахуючи від 2012 року. Lufthansa пропонує 2,5% збільшення за шестирічний період, до 2019 року. Від початку року вартість акцій компанії впала на 13%, вказує агентство Bloomberg, з причини скасування понад 16 тисяч рейсів у 2014-2015 роках через страйки, а також через конкуренцію з бюджетними авіалініями.

У 2014 та 2015 роках пілоти Lufthansa страйкували загалом 23 дні. Це обійшлося компанії у 220 мільйонів євро збитків у 2014 та ще у 131 мільйон у 2015 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11