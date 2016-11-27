Пилоты Lufthansa вернулись к работе

Отмечается, что компания отменила только 35 рейсов из запланированных на 27 ноября.

В компании подчеркнули, что рассчитывают на возвращение к нормальному режиму работы 28 ноября, так как в Vereinigung Cockpit не сообщали об еще одной забастовке.

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Напомним, что профсоюз требует повысить оплату труда 5400 пилотов в среднем на 22% в течение пяти лет, считая с 2012 года. Lufthansa предлагает 2,5% увеличение за шестилетний период, до 2019 года. С начала года стоимость акций компании упала на 13%, указывает агентство Bloomberg, по причине отмены более 16000 рейсов в 2014-2015 годах из-за забастовок, а также из-за конкуренции с бюджетными авиалиниями.

В 2014 и 2015 годах пилоты Lufthansa бастовали всего 23 дня. Это обошлось компании в 220 млн евро убытков в 2014 и еще в 131 млн в 2015 году.