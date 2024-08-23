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Пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла продовжили до весни

Пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла продовжили до весни

Київ • УНН

 • 21414 перегляди

Кабмін продовжив пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла до 30 квітня 2025 року. Рішення покликане забезпечити світло й тепло в українських домівках під час складного опалювального сезону.

Кабінет міністрів продовжив до 30 квітня 2025 року пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Жодного дня зараз не минає без рішень, роботи та підготовки до опалювального сезону. Ця зима буде дуже непростою. Попри ремонти та відновлення 24/7, у нас все ще залишається дуже багато пошкоджених об’єктів енергетики. Сьогодні Уряд продовжує спеціальну пільгову ціну на газ для виробників тепла й побутових споживачів. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. Робимо все можливе, аби цієї зими в кожній українській домівці було світло й тепло

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що відповідні зміни були внесені до положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.

Нагадаємо

Очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов заявляв, що Україна активно готується до опалювального сезону, збільшуючи видобуток газу та його запаси. Ціна на газ для українців не зміниться щонайменше до кінця квітня наступного року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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