Льготную цену на газ для населения и производителей тепла продлили до весны

Кабинет министров продлил до 30 апреля 2025 года льготную цену на газ для населения и производителей тепла. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Ни одного дня сейчас не проходит без решений, работы и подготовки к отопительному сезону. Эта зима будет очень непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, у нас все еще остается очень много поврежденных объектов энергетики. Сегодня Правительство продолжает специальную льготную цену на газ для производителей тепла и бытовых потребителей. Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона. Делаем все возможное, чтобы этой зимой в каждом украинском доме было светло и тепло - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что соответствующие изменения были внесены в положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Напомним

Глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявлял, что Украина активно готовится к отопительному сезону, увеличивая добычу газа и его запасы. Цена на газ для украинцев не изменится как минимум до конца апреля следующего года.