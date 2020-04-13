Пільговий період оплати комунальних послуг триватиме до кінця карантину – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пільговий період оплати за комунальні послуги в столиці триватиме до кінця обмежувальних заходів. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У нас була норма знижки 10 відсотків для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - зазначив мер.
Водночас з його слів це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі.
Як зазначив міський голова, через обмежувальні заходи в місті "різко впав рівень сплати". Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80 %.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у КМДА розповіли, як можна дистанційно платити за комунальні послуги.