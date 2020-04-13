Льготный период оплаты коммунальных услуг продлится до конца карантина - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Льготный период оплаты за коммунальные услуги в столице продлится до конца ограничительных мер. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"У нас была норма скидки 10 процентов для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", - отметил мэр.
В то же время по его словам это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще.
Как отметил городской глава, из-за ограничительных мероприятий в городе "резко упал уровень уплаты". Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%.
Как сообщал УНН, ранее сегодня в КГГА рассказали, как можно дистанционно платить за коммунальные услуги.