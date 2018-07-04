Пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 3,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги перед "Нафтогазом" на 3,6%, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 51,9 млрд грн (зменшення на 1 964 млн грн, або на 3,6% за тиждень)”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що за тиждень виробники тепла зменшили борг на 188 млн грн (0,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 348 млн грн (7,2%), регіональні газозбутові підприємства — на 1 428 млн грн (6,2%).
Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.
Заборгованість “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 47 млн грн (1,1%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає 4,1 млрд грн.
“Станом на 3 липня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед „Нафтогазом“ складає близько 30,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 536 млн грн (1,7%)”, — додали у компанії.
Нагадаємо, “Укртрансгаз” звернувся до Енергетичного Співтовариства через спір з НКРЕКП щодо приведення Кодексу газотранспортної системи у відповідність до норм європейського енергетичного законодавства.