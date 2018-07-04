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Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,6%

Льготники уменьшили долги перед "Нафтогазом" на 3,6%

Киев  •  УНН

 • 11646 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. За неделю льготники уменьшили долги перед “Нафтогазом” на 3,6%, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 51,9 млрд грн (уменьшение на 1964 млн грн, или на 3,6% за неделю)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за неделю производители тепла уменьшили долг на 188 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 348 млн грн (7,2%), региональные газосбытовые предприятия — на 1428 млн грн (6 2%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

Задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 47 млн ​​грн (1,1%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет 4,1 млрд грн.

“По состоянию на 3 июля суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед” Нафтогазом “составляет около 30,1 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 536 млн грн (1,7%)”, — добавили в компании.

Напомним, “Укртрансгаз” обратился в Энергетическое Сообщество из-за спора с НКРЭКУ по приведению Кодекса газотранспортной системы в соответствие с нормами европейского энергетического законодательства.

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