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Пільговики та "Київенерго" зменшили борги за газ

Пільговики та "Київенерго" зменшили борги за газ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Пільговики та “Київенерго” зменшили борги за газ перед “Нафтогазом”, передає УНН з посиланням на повідомлення “Нафтогазу”.

“Заборгованість контрагентів, які отримують газ від „Нафтогазу“ на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 49,5 млрд грн (зменшення на 1 407 млн грн, або 2,8% за тиждень)”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що заборгованість “Київенерго” за газ за минулий тиждень зменшилась на 777 млн грн (18,4%). Сумарна заборгованість “Київенерго” складає близько 3,4 млрд грн.

При цьому, виробники тепла за тиждень зменшили борг на 107 млн грн (0,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) — на 936 млн грн (19,9%), регіональні газозбутові підприємства — на 364 млн грн (1,7%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.

Станом на 7 серпня сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед “Нафтогазом” складає близько 28,9 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 043 млн грн (3,5%).

Нагадаємо, “Київенерго” збільшило борг за транспортування газу перед “Укртрансгазом”.

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