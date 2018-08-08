Льготники и "Киевэнерго" уменьшили долги за газ

“Задолженность контрагентов, получающих газ от „Нафтогаза“ на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 49,5 млрд грн (уменьшение на 1 407 млн ​​грн, или 2,8% за неделю)”, — сказано в сообщении .

Также отмечается, что задолженность “Киевэнерго” за газ за прошедшую неделю уменьшилась на 777 млн ​​грн (18,4%). Суммарная задолженность “Киевэнерго” составляет около 3,4 млрд грн.

При этом, производители тепла за неделю уменьшили долг на 107 млн ​​грн (0,4%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) — на 936 млн грн (19,9%), региональные газосбытовые предприятия — на 364 млн грн (1,7 %).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2,8 млрд грн.

По состоянию на 7 августа суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед “Нафтогазом” составляет около 28,9 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1 043 млн грн (3,5%).

Напомним, “Киевэнерго” увеличило долг за транспортировку газа перед “Укртрансгазом”.