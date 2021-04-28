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Заборона реклами електронних сигарет та фінансування олімпійським спортсменам дієтичних добавок: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 28 квітня, планує розглянути проект постанови про фінансування олімпійським спортсменам дієтичних добавок та проект закону України, яким зокрема передбачено заборону реклами електронних сигарет та заправних контейнерів. Про це УНН повідомляє з посиланням на порядок денний уряду.

Деталі

Загалом на порядку денному Кабміну низка питань.

Так, уряд планує розглянути проекти постанов Кабміну про внесення змін до пункту 1, підпункту 3 пункту пункту 3 та пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 186 “Про випуски облігацій зовнішніх державних позик відповідно до вимог статті 16, пункту 35 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, про надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW), про унормування питання придбання дієтичних добавок за рахунок бюджетних коштів шляхом розподілення грошової норми, що передбачена на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів — учасників спортивних заходів державного та міжнародного рівня на зазначені лікарські засоби та дієтичні добавки, а також придбання їх за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Також уряд розгляне проект акту законодавства про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну). Так,проектом закону пропонується зокрема, заборонити рекламу в мережі інтернет, на телебаченні, в пресі та інших друкованих виданнях, що має на безпосередній чи опосередкований ефект просування електронних сигарет та заправних контейнерів, за винятком публікацій, призначених винятково для спеціалістів у сфері торгівлі електронними сигаретами або заправними контейнерами.

Окрім того, уряд планує розглянути проект постанови про внесення змін до постанови КМУ від 8 вересня 2016 року № 613 “Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Очікується, що уряд розгляне також проекти постанов про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

Кабмін планує розглянути проект указу Президента України, зокрема про призначення стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Окрім того, уряд розгляне проект розпорядження КМУ про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми “Питна вода Україниˮ на 2022–2026 роки.

Доповнення

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні проект закону № 4212 щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловив позицію, що варто, аби на упаковках стіків до IQOS замість: “цей продукт не є цілком безпечним і викликає звикання”, з’явилося попередження про шкоду для здоров’я.

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