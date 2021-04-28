Запрет рекламы электронных сигарет и финансирования олимпийским спортсменам диетических добавок: повестка дня Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 28 апреля, планирует рассмотреть проект постановления о финансировании олимпийским спортсменам диетических добавок и проект закона Украины, которым в частности предусмотрен запрет рекламы электронных сигарет и заправочных контейнеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Детали
Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.
Так, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина о внесении изменений в пункт 1, подпункт 3 пункта пункта 3 и пункта 4 постановления Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 года № 186 “О выпуске облигаций внешних государственных займов в соответствии с требованиями статьи 16, пункта 35 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины, о предоставлении льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW), о нормировании вопроса приобретения диетических добавок за счет бюджетных средств путем распределения денежной нормы, предусмотренной на обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения спортсменов — участников спортивных мероприятий государственного и международного уровня на указанные лекарственные средства и диетические добавки, а также приобретение их по соответствующим кодам экономической классификации расходов.
Также правительство рассмотрит проект акта законодательства о внесении изменений в некоторые законы Украины по адаптации законодательства к требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака). Так, проектом закона предлагается в частности, запретить рекламу в сети интернет, на телевидении, в прессе и других печатных изданиях, что имеет непосредственный или опосредованный эффект продвижения электронных сигарет и заправочных контейнеров, за исключением публикаций, предназначенных исключительно для специалистов в сфере торговли электронными сигаретами или заправочными контейнерами.
Кроме того, правительство планирует рассмотреть проект постановления о внесении изменений в постановление КМУ от 8 сентября 2016 года № 613 “О создании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Ожидается, что правительство рассмотрит также проекты постановлений о реализации экспериментального проекта по государственной регистрации физического лица предпринимателем в автоматическом режиме.
Кабмин планирует рассмотреть проект указа Президента Украины, в частности о назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.
Кроме того, правительство рассмотрит проект распоряжения КМУ об одобрении Концепции Общегосударственной целевой социальной программы “Питьевая вода Украиныˮ на 2022-2026 годы.
Дополнение
Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в первом чтении проект закона № 4212 о рекламе электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики высказал позицию, что стоит, чтобы на упаковках стиков к IQOS вместо: “этот продукт не является безопасным и вызывает привыкание”, появилось предупреждение о вреде для здоровья.