Пільгова іпотека: послуга спочатку має з'явитися у застосунку "Дія", а потім на порталі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністерство цифрової трансформації України зосередиться на тому, щоб запустити послугу з оформлення пільгової іпотеки насамперед у застосунку "Дія". Про це під час брифінгу повідомив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Ми будемо фокусуватися на мобільному застосунку "Дія", адже майже у 18 млн користувачів він встановлений. Тому велика кількість людей зможе отримати (послугу з оформлення пільгової іпотеки – ред.). Тим більше зараз багато переміщених осіб", – розповів Банік.
Він додав, що у застосунку "Дія" оформити іпотеку буде набагато зручніше, ніж на порталі.
Нагадаємо
Уряд зробив перший крок до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського – програми доступної іпотеки для українських родин.
Раніше повідомляли, що уряд запускає програму "Доступна іпотека" під 3%, яка запрацює для чотирьох категорій громадян з 1 жовтня. Для всіх українців її відкриють з 2023 року і вже під 7%.