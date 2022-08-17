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Льготная ипотека: услуга сначала должна появиться в приложении "Дия", а потом на портале

Киев • УНН

 • 134130 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министерство цифровой трансформации Украины сосредоточится на том, чтобы запустить услугу по оформлению льготной ипотеки прежде всего в приложении "Дия". Об этом на брифинге сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, передает корреспондент УНН.

Льготная ипотека: услуга сначала должна появиться в приложении "Дия", а потом на портале

Цитата

"Мы будем фокусироваться на мобильном приложении "Дия", ведь почти у 18 млн пользователей он установлен. Поэтому большое количество людей сможет получить (услугу по оформлению льготной ипотеки – ред.). Тем более сейчас много перемещенных лиц", – рассказал Баник.

Он добавил, что в приложении "Дия" оформить ипотеку будет гораздо удобнее, чем на портале.

Напомним

Правительство сделало первый шаг к реализации инициативы президента Владимира Зеленского – программы доступной ипотеки для украинских семей.

Ранее сообщали, что правительство запускает программу "Доступная ипотека" под 3%, которая заработает для четырех категорий граждан с 1 октября. Для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%.

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