Льготная ипотека: услуга сначала должна появиться в приложении "Дия", а потом на портале

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"Мы будем фокусироваться на мобильном приложении "Дия", ведь почти у 18 млн пользователей он установлен. Поэтому большое количество людей сможет получить (услугу по оформлению льготной ипотеки – ред.). Тем более сейчас много перемещенных лиц", – рассказал Баник.

Он добавил, что в приложении "Дия" оформить ипотеку будет гораздо удобнее, чем на портале.

Напомним

Правительство сделало первый шаг к реализации инициативы президента Владимира Зеленского – программы доступной ипотеки для украинских семей.

Ранее сообщали, что правительство запускает программу "Доступная ипотека" под 3%, которая заработает для четырех категорий граждан с 1 октября. Для всех украинцев ее откроют с 2023 года и уже под 7%.