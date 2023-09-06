Пил прийняли за дим: у ДСНС спростували інформацію про вибух на столичній Русанівці
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Києві на Русанівці не було зафіксовано жодних вибухів. А дим, який бачили очевидці, був будівельним пилом. Про це кореспонденту УНН повідомив головний фахівець відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Києві Олександр Макушенко.
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"На Русанівці не зафіксовано ніякого вибуху. Там був хибний виклик, проводилися будівельні роботи, і будівельний пил було прийнято за дим", - повідомив Макушенко.
Нагадаємо
Раніше місцеві Telegram повідомляли, що в Дніпровському районі столиці на Русанівці стався вибух. Зі слів очевидців, після цього з квартири на бульварі Ігоря Шамо пішов дим.