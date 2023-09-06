Пыль приняли за дым: в ГСЧС опровергли информацию о взрыве на столичной Русановке

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"На Русановке не зафиксировано никакого взрыва. Там был ложный вызов, проводились строительные работы, и строительная пыль была принята за дым", - сообщил Макушенко.

Напомним

Ранее местные Telegram сообщали, что в Днепровском районе столицы на Русановке произошел взрыв. Со слов очевидцев, после этого из квартиры на бульваре Игоря Шамо пошел дым.