Підвищення мінімальної зарплати для українців дало їм змогу заробити на пенсію – А.Рева

“1237 грн помножте на 12 місяців і на середню тривалість життя пенсіонера і порівняйте з тими внесками, які ми робимо — 712 грн помножити на 12 місяців на 30-35 років. І ви подивитеся, що при співвідношенні 3200 грн і 1247 грн ми з вами на мінімальну пенсію заробляємо. А до цього ми не заробляли. Сьогодні, той, хто каже, що це дуже багато, хай тоді скаже: давайте знизимо, але разом із зниженням єдиного соціального внеску, давайте знизимо тоді і мінімальну пенсію. Я вважаю, що така постановка питань — аморальна”, — зазначив А.Рева.

Нагадаємо, з 1 січня 2017 року уряд підвищив мінімальну заробітну плату.

Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що уряд каратиме тих, хто не хоче віддати людям належне хоча б на мінімальному рівні у 3200 грн заробітної плати.