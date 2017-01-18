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Повышение минимальной зарплаты для украинцев дало им возможность заработать на пенсию - А.Рева

Повышение минимальной зарплаты для украинцев дало им возможность заработать на пенсию - А.Рева

Киев • УНН

 • 6424 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Повышение минимальной зарплаты позволило украинцам заработать на минимальную пенсию. Об этом во время общения с журналистами рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"1237 грн умножьте на 12 месяцев и на среднюю продолжительность жизни пенсионера и сравните с теми взносами, которые мы делаем - 712 грн умножить на 12 месяцев на 30-35 лет. И вы посмотрите, что при соотношении 3200 грн и 1247 грн мы с вами на минимальную пенсию зарабатываем. А до этого мы не зарабатывали. Сегодня, тот, кто говорит, что это очень много, пусть тогда скажет: давайте снизим, но вместе со снижением единого социального взноса, давайте снизим тогда и минимальную пенсию. Я считаю, что такая постановка вопросов - аморальна", - отметил А.Рева.

Напомним, с 1 января 2017 года правительство повысило минимальную заработную плату.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что правительство будет наказывать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы.

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