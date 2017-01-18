Повышение минимальной зарплаты для украинцев дало им возможность заработать на пенсию - А.Рева

"1237 грн умножьте на 12 месяцев и на среднюю продолжительность жизни пенсионера и сравните с теми взносами, которые мы делаем - 712 грн умножить на 12 месяцев на 30-35 лет. И вы посмотрите, что при соотношении 3200 грн и 1247 грн мы с вами на минимальную пенсию зарабатываем. А до этого мы не зарабатывали. Сегодня, тот, кто говорит, что это очень много, пусть тогда скажет: давайте снизим, но вместе со снижением единого социального взноса, давайте снизим тогда и минимальную пенсию. Я считаю, что такая постановка вопросов - аморальна", - отметил А.Рева.

Напомним, с 1 января 2017 года правительство повысило минимальную заработную плату.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что правительство будет наказывать тех, кто не хочет отдать людям должное хотя бы на минимальном уровне в 3200 грн заработной платы.