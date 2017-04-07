Підвищення "мінімалки" не мало істотного впливу на інфляцію - Мінсоцполітики

"Звертаємо увагу, що ініціатива Кабінету Міністрів України з підвищення мінімальної заробітної плати, яка вступила в силу з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на ріст цін. Більше того, двократне збільшення МЗП цілком відповідає сучасним економічним реаліям. Аналіз ринку праці показує, що роботодавці пропонують "мінімальну" зарплату лише для 34% вакансій, по решті позицій - зарплати вищі", - повідомили у Мінсоцполітики.

Повідомляється, що на думку експертів, підвищення МЗП стало кроком для детінізації відносин між працедавцями і найманими працівниками. Держава змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізовувати їх.

"Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в "конверті". Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється", - вважають в мінсоцполітики.

Як повідомляв УНН, за даними держстату інфляція в Україні в березні зросла до майже 2%.